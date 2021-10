Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla settima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non sapete quanto mi scocci dover fare discorsi moralisti in rapporto a un programmino trash come il, ma quando in ballo c’è una pandemia mondiale a causa della quale cinque milioni di persone nel mondo sono decedute, onestamente non posso non esprimere quantomeno del disappunto. Disappunto per il fatto che ieri, durante la sorpresa a Francesca Cipriani da parte del fidanzato Alessandro, si siano annullate tutte le distanze sociali, le regole sulle mascherine ( Francesca avrà sputacchiato in faccia a quei due bodyguard almeno 20 volte, oltre ad aver alitato a 50 centimetri dal fidanzato), per non parlare della mirabolante uscita del ‘dai fatemelo abbracciare, non ce n’è Covid‘. Ora, sono programmini trash, tutta la sceneggiata della Cipriani è stata grottesca e vabbé, non mi aspettavo nulla di diverso, ma che su una rete nazionale, su ...