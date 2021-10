Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella ammette:”in passato ho avuto rapporti con altri uomini” (Di martedì 5 ottobre 2021) Confessione shock, ieri, al Grande Fratello Vip 6 da parte di Giucas Casella. L’illusionista, infatti, ha raccontato di aver avuto rapporti, in passato, con altri uomini, e non esclude possa riaccadere. Giucas Casella, però, ha voluto specificare che non si è mai trattato di vere e proprie relazioni, quanto, invece, di avventure passeggere: Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con gli uomini sono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla fonte: fanpage.it L’illusionista ha raccontato in diretta, ma anche durante questi giorni ai suo coinquilini, che si trattano di esperienze di un lontano passato. Giucas ... Leggi su trashblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Confessione shock, ieri, alVip 6 da parte di. L’illusionista, infatti, ha raccontato di aver, in, con, e non esclude possa riaccadere., però, ha voluto specificare che non si è mai trattato di vere e proprie relazioni, quanto, invece, di avventure passeggere: Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con glisono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla fonte: fanpage.it L’illusionista ha raccontato in diretta, ma anche durante questi giorni ai suo coinquilini, che si trattano di esperienze di un lontano...

