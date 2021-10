Grande Fratello VIP 6: Francesca Cipriani smonta una fake news sul fidanzato Alessandro e lo incontra (Di martedì 5 ottobre 2021) A Grande Fratello VIP 6 tutto fa brodo, anche i gossip di bassa lega raccattati sul web. E a testimoniarlo è la puntata del 4 ottobre 2021 del reality show condotto da Alfonso Signorini: nella suddetta puntata, infatti, il padrone di casa ha costruito un lungo spazio dedicato a Francesca Cipriani fra alti e bassi. Dopo averle fatto parlare a lungo del suo fidanzato Alessandro illudendola di farglielo incontrare, la ragazza è scoppiata in un momento di isteria in quanto Signorini le ha rivelato che il ragazzo non era in casa, scatenando ancor di più il malcontento nella ragazza. Poi, arriva il momento del gossip: Alfonso Signorini racconta che Dagospia ha lanciato una notizia relativa ad un presunto tradimento che il suo fidanzato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) AVIP 6 tutto fa brodo, anche i gossip di bassa lega raccattati sul web. E a testimoniarlo è la puntata del 4 ottobre 2021 del reality show condotto da Alfonso Signorini: nella suddetta puntata, infatti, il padrone di casa ha costruito un lungo spazio dedicato afra alti e bassi. Dopo averle fatto parlare a lungo del suoilludendola di farglielore, la ragazza è scoppiata in un momento di isteria in quanto Signorini le ha rivelato che il ragazzo non era in casa, scatenando ancor di più il malcontento nella ragazza. Poi, arriva il momento del gossip: Alfonso Signorini racconta che Dagospia ha lanciato una notizia relativa ad un presunto tradimento che il suo...

