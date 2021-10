Grande Fratello Vip 6, Ainett Stephens: “mia madre e mia sorella scomparse, forse le hanno bruciate” (Di martedì 5 ottobre 2021) Un racconto agghiacciante quello fatto ieri sera al Grande Fratello Vip 6 da Ainett Stephens che ha raccontato della scomparsa improvvisa della mamma e della sorella, forse uccise e bruciate. Ainett Stephens ha rivissuto al Grande Fratello Vip 6 la tragedia del 2004, quando sua madre e sua sorella sono scomparse nel nulla: le donne, secondo la polizia, sono state rapite e bruciate, probabilmente vittime di una rapina finita male. Ogni tanto il Grande Fratello Vip 6 ci permette di conoscere storie drammatiche, raccontate con Grande dignità dai protagonisti, come è successo ieri a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Un racconto agghiacciante quello fatto ieri sera alVip 6 dache ha raccontato della scomparsa improvvisa della mamma e dellauccise eha rivissuto alVip 6 la tragedia del 2004, quando suae suasononel nulla: le donne, secondo la polizia, sono state rapite e, probabilmente vittime di una rapina finita male. Ogni tanto ilVip 6 ci permette di conoscere storie drammatiche, raccontate condignità dai protagonisti, come è successo ieri a ...

