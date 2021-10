Golf | Jon Rahm la stella dell’Open di Spagna 2021 Sette azzurri al via | Race to Dubai all’orizzonte

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha vinto nelle ultime due edizioni che si sono disputate, e ora arriva al Club de Campo Villa di Madrid per fare il tris. Jonsi appresta a cercare altra gloria nel “suo” Open di, torneo che soltanto Angel de la Torre, agli albori (tra 1916 e 1919), riuscì a vincere per tre volte. Curiosamente, in entrambi i casi c’è un’interruzione di mezzo: nella prima fattispecie si ebbe nel 1918, nella seconda, ben più recente, è stata la pandemia di Covid-19 a far saltare l’evento un anno fa. Lapotrà inoltre godere, oltre che della presenza die dei suoi big (eccetto Sergio Garcia), anche di due dei principali nomi che circolano sul Challenge Tour. Uno, Santiago Tarrio, guida lato Mallorca (potrebbe essere il terzo del suo Paese a vincere sul circuito minore) ed è entrato nei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Jon

Agenzia ANSA

Many big names are missing including world number oneRahm, who is busy at the Spanish Open this week. But it is still a highly competitive field including current Masters champ Hideki Matsuyama ...Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour dia distanza di due mesi dall'ultima volta. Il torinese sarà infatti uno dei protagonisti del ... come il numero 1Rahm, impegnato all'Open de ...Lo ha vinto nelle ultime due edizioni che si sono disputate, e ora arriva al Club de Campo Villa di Madrid per fare il tris. Jon Rahm si appresta a cercare altra gloria nel "suo" Open di Spagna, torne ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Due mesi dopo l'ultima volta, Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour di golf. Il torinese sarà tra i protagonisti dello Shriners Children's Open, terzo evento 2021-202 ...