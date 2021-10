Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo: il provvedimento per i cori contro Koulibaly (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la settima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha comunicato l’elenco degli squalificati. E’ stato aperto un procedimento per i cori razzisti dei tifosi della Fiorentina nei confronti del difensore del Napoli Koulibaly, multa di 10.000 euro al club viola. Fermati per due giornate il calciatore della Lazio Acerbi e quello dello Spezia Bastoni. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 ottobre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou; ha preso atto dell’apertura di apposito ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la settima giornata del campionato diA, ilha comunicato l’elenco degli. E’ stato aperto un procedimento per irazzisti dei tifosi della Fiorentina nei confronti del difensore del Napoli, multa di 10.000 euro al club viola. Fermati per due giornate il calciatore della Lazio Acerbi e quello dello Spezia Bastoni. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 ottobre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: in riferimento aidi natura discriminatoria nei confronti del calciatoreKalidou; ha preso atto dell’apertura di apposito ...

