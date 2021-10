Gli abissi degli oceani sono la nuova frontiera del turismo (Di martedì 5 ottobre 2021) (Foto: Proteus)La Luna è in fondo al mare. E anche Marte, o Saturno. Mentre il turismo spaziale è diventato realtà, dopo le spedizioni estive dei miliardari Richard Branson e Jeff Bezos, la frontiera dell’esplorazione si sposta negli abissi marini. Parola di Fabien Cousteau, nipote del famoso Jacques-Yves Cousteau. Che sta lavorando al progetto di Proteus, una sorta di Stazione spaziale internazionale a 18 metri di profondità, che accoglierà scienziati e turisti. O, come ama definirli, acquanauti. La prima base sottomarina dell’impresa dovrebbe vedere la luce entro due o tre anni, ha spiegato Cousteau nel suo intervento al Sutus, lo Space & Underwater Tourism Universal Summit che si è svolto a Marbella, in Spagna, dal 22 al 24 settembre. Verrà posizionata al largo di Curaçao, isola caraibica olandese che si trova di fronte al ... Leggi su wired (Di martedì 5 ottobre 2021) (Foto: Proteus)La Luna è in fondo al mare. E anche Marte, o Saturno. Mentre ilspaziale è diventato realtà, dopo le spedizioni estive dei miliardari Richard Branson e Jeff Bezos, ladell’esplorazione si sposta neglimarini. Parola di Fabien Cousteau, nipote del famoso Jacques-Yves Cousteau. Che sta lavorando al progetto di Proteus, una sorta di Stazione spaziale internazionale a 18 metri di profondità, che accoglierà scienziati e turisti. O, come ama definirli, acquanauti. La prima base sottomarina dell’impresa dovrebbe vedere la luce entro due o tre anni, ha spiegato Cousteau nel suo intervento al Sutus, lo Space & Underwater Tourism Universal Summit che si è svolto a Marbella, in Spagna, dal 22 al 24 settembre. Verrà posizionata al largo di Curaçao, isola caraibica olandese che si trova di fronte al ...

