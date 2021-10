Giudice sportivo | la decisione su Acerbi e Bastoni

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ilha stabilito le giornate di squalifica per Francescoe Simone. Entrambi i giocatori sono stati squalificati per due giornate. Per il giocatore della Lazio le motivazioni riportate nella sentenza sono:(squalificato per due giornate e ammonito) – Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (prima sanzione); per avere al 31° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultati e offensivi. Spezia,, espulsione Mentre per il giocatore dello Spezia ilha deciso che: SIMONE(squalificato due giornate e ammenda di 5.000 euro) – Per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un ...