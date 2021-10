Giudice Sportivo, due giornate di squalifica ad Acerbi e Bastoni: il comunicato (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica sia a Francesco Acerbi che Simone Bastoni: il comunicato L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilha inflitto duedisia a Francescoche Simone: ilL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fanta_factory : Ultim’ora #SerieA: Il giudice sportivo ha comminato due giornate di squalifica ad #Acerbi della #Lazio (che salter… - calciomercatoit : +++ Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Francesco #Acerbi della #Lazio +++ - sportface2016 : +++Insulti a #Koulibaly: il Giudice Sportivo aspetta la chiusura dell'inchiesta della Procura della #Figc per adott… - DavideLusinga : Il Giudice Sportivo multa di 5mila euro il #Milan per aver intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avver… - sportli26181512 : Giudice Sportivo, multa di 5mila euro al Milan per cori beceri dei propri sostenitori: Dal comunicato del Giudice S… -