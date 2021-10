Giudice Sportivo: ammende per quattro società di Serie A (Di martedì 5 ottobre 2021) La Fiorentina l’Atalanta, il Napoli e il Milan multate dal Giudice Sportivo: il totale delle ammende Sono quattro le società multate dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A: Fiorentina, Atalanta, Napoli e Milan. Il totale delle ammenda è di 30 mila euro. FIORENTINA – «Ammenda di 10.000,000 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della squadra avversaria» e «Ammenda di 5.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato sia all’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti». ATALANTA – «Ammenda di 5.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) La Fiorentina l’Atalanta, il Napoli e il Milan multate dal: il totale delleSonolemultate daldopo l’ultimo turno diA: Fiorentina, Atalanta, Napoli e Milan. Il totale delle ammenda è di 30 mila euro. FIORENTINA – «Ammenda di 10.000,000 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della squadra avversaria» e «Ammenda di 5.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato sia all’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti». ATALANTA – «Ammenda di 5.000,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria ...

