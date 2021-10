Giudice sportivo, 2 turni ad Acerbi: salta l’Inter (Di martedì 5 ottobre 2021) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la settima giornata della Serie A 2021/2022 Sono due i giocatori squalificati dal Giudice sportivo della Serie A dopo la settima giornata di campionato. Nessuna squalifica per i giocatori dell’Inter che saranno tutti a disposizione di Inzaghi in vista della trasferta a Roma contro la Lazio. Chi non sarà della sfida tra biancocelesti e nerazzurri è Acerbi, espulso nel match contro il Bologna e fermato per due giornate. Sempre per due giornate è stato squalificato Simone Bastoni dello Spezia: per lui anche un’ammenda da 5 mila euro. Ammende anche per 4 società: Atalanta, Milan, Napoli (5 mila euro ciascuna) e Fiorentina (15 mila euro) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Le decisioni deldopo la settima giornata della Serie A 2021/2022 Sono due i giocatori squalificati daldella Serie A dopo la settima giornata di campionato. Nessuna squalifica per i giocatori delche saranno tutti a disposizione di Inzaghi in vista della trasferta a Roma contro la Lazio. Chi non sarà della sfida tra biancocelesti e nerazzurri è, espulso nel match contro il Bologna e fermato per due giornate. Sempre per due giornate è stato squalificato Simone Bastoni dello Spezia: per lui anche un’ammenda da 5 mila euro. Ammende anche per 4 società: Atalanta, Milan, Napoli (5 mila euro ciascuna) e Fiorentina (15 mila euro) L'articolo proviene da intermagazine.

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo Koulibaly, il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori razzisti La decisione in merito a eventuali provedimenti sul caso Koulibaly, oggetto di insulti razzisti alla fine di Fiorentina - Napoli, era attesa per oggi, ma il giudice sportivo Mastrandrea ha invece rinviato tutto nei prossimi giorni. Vuole approfondire la vicenda, senza fretta, magari acquisendo altre immagini e testimonianze prima di esprimersi, anche alla ...

Lazio, batosta Acerbi: due turni di squalifica ROMA - Ha subito chiesto scusa, ma non è bastato. Francesco Acerbi paga a caro prezzo la reazione avuta contro l'arbitro al Dall'Ara con il Bologna. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, gli ha inflitto due turni di squalifica: "Proteste nei confronti degli ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31esimo del secondo tempo, all'atto del ...

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per l'8^ giornata Sky Sport Giudice Sportivo, gli squalificati della 7^ giornata: fermati per due turni Acerbi e Bastoni Giudice Sportivo 7^ giornata – Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 7^ giornata di campionato. La Lazio dovrà fare a meno di Francesco Acerbi per due turni dopo l’espulsione ...

Fiorentina Napoli: la decisione del Giudice Sportivo sui cori a Koulibaly È arrivata la decisione del Giudice Sportivo per i cori discriminatori nei contronti di Koulibaly, durante Fiorentina Napoli E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo riguardo i cori discriminator ...

