Giornata dell’insegnante, Pacifico (Anief): 450 euro in più di stipendio e pensione a 59 anni come le Forze armate. INTERVISTA (Di martedì 5 ottobre 2021) Si celebra oggi, 5 ottobre, la Giornata mondiale dell'insegnante. Una data scelta dall’Unesco nel 1994 per ricordare la sottoscrizione delle Raccomandazioni del 1966 sullo status di insegnante, la base per i diritti e le responsabilità dei docenti. Con Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, una riflessione sulla figura dell’insegnante oggi e sulle problematiche legate al mondo dell’insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Si celebra oggi, 5 ottobre, lamondiale dell'insegnante. Una data scelta dall’Unesco nel 1994 per ricordare la sottoscrizione delle Raccomandazioni del 1966 sullo status di insegnante, la base per i diritti e le responsabilità dei docenti. Con Marcello, presidente nazionale, una riflessione sulla figuraoggi e sulle problematiche legate al mondo dell’insegnamento. L'articolo .

Advertising

OpificioInnova : ????? Giornata dell'insegnante: cari auguri! Tariffe ILLUSION dedicate: ingresso docenti 2 euro; gruppi classe sconto… - miamarylun : RT @orizzontescuola: Giornata dell’insegnante, Pacifico (Anief): 450 euro in più di stipendio e pensione a 59 anni come Forze armate. INTER… - AniefTorino : Giornata dell’insegnante, Pacifico (Anief): 450 euro in più di stipendio e pensione a 59 anni come Forze armate. IN… - PaeseRoma : Giornata Mondiale dell’insegnante fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società - PaeseRoma : Giornata Mondiale dell’insegnante fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società -