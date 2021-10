(Di martedì 5 ottobre 2021) La situazione per iinstan dalla presa dei talebani lo scorso agosto non fa che peggiorare. Tra torture e intimidazioni, i talebani sono arrivati anche a utilizzare le app di messaggistica privata per minacciare direttamente quei pochi che hanno deciso di rimanere a lavorare nel paese e di provare a fare attività di stampa libera. Con tutti i rischi e i pericoli che conseguono, si intende. La pressione aumenta – come riferiscono i rapporti sulla situazione dei reporter instan negli ultimi mesi – e ora isegnalano di essere presi di mire con minacce di morte anchee Facebook Messenger. Istan, inoltre, vengono raggiunti ...

Advertising

Slake761 : Giornalisti afghani minacciati tramite Whatsapp e Telegram, che garantiscono l'anonimato - giornalettismo : Tramite #Telegram e #WhatsApp i #talebani riescono a minacciare i #giornalisti rimanendo anonimi - gaiafil1 : RT @LucaSebastiani_: Su @LumsaNews, insieme a @TBertini92, ci siamo chiesti quale sarà il destino dei profughi afghani. Un grazie al sotto… - akhetaton11 : RT @LucaSebastiani_: Su @LumsaNews, insieme a @TBertini92, ci siamo chiesti quale sarà il destino dei profughi afghani. Un grazie al sotto… - LumsaNews : RT @LucaSebastiani_: Su @LumsaNews, insieme a @TBertini92, ci siamo chiesti quale sarà il destino dei profughi afghani. Un grazie al sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti afghani

Giornalettismo

Sarebbe solo una questione di tempo, ma il destino dei mediaappare già segnato. Per ... La sua testata, Etilaat Roz, è quella per cui lavorano i duetorturati a settembre (per ......ancora scattante e attivo - all'inizio di questo lungometraggio girato con lo sguardo degli. In Afghanistan 'ci sono molte storie non raccontate nascoste dietro ai titoli deidi ...Parla Zaki Daryaby, direttore del quotidiano simbolo «Etilaat Roz», per cui lavorano i due giornalisti seviziati, le cui foto hanno fatto il giro del mondo ...Zaki Daryabi, direttore del quotidiano indipendente Etilaat Roz, racconta ad Avvenire la situazione della stampa in Afghanistan.