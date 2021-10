Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica: 'lo scienziato del caos' ha origini meridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la fisica è stato assegnato questa mattina metà a Giorgio Parisi, fisico italiano che ha studiato caos e sistemi complessi, e l'altra metà allo scienziato americano di origine giapponese Syukuro Manabe, 90 anni, insieme al tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni. Parisi, 73 anni, romano, è stato premiato per "la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria". I suoi due colleghi, climatologi, hanno invece vinto per "la modellazione fisica del clima terrestre, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale". "In realtà questa giornata è un buon esempio" racconta all'Accademia dei Lincei, di cui è vicepresidente e che, nel primo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Premioper laè stato assegnato questa mattina metà a, fisico italiano che ha studiatoe sistemi complessi, e l'altra metà alloamericano di origine giapponese Syukuro Manabe, 90 anni, insieme al tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni., 73 anni, romano, è stato premiato per "la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria". I suoi due colleghi, climatologi, hanno invece vinto per "la modellazionedel clima terrestre, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale". "In realtà questa giornata è un buon esempio" racconta all'Accademia dei Lincei, di cui è vicepresidente e che, nel primo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del #PremioNobel per la fisica al Pr… - ghisla99 : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… - serenatudisco : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… -