Giorgio Parisi: il Nobel per la Fisica a un italiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgio Parisi ha vinto il premio Nobel per la Fisica insieme al tedesco Hasselman e all’americano Manabe. Parisi, professore emerito di Sapienza Università di Roma e già presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, era tra i candidati per il Nobel grazie alle “sue scoperte rivoluzionarie nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi” É IL 2021 BELLEZZA Il Premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi” metà e congiuntamente all’americano Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann “per la modellazione Fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)ha vinto il premioper lainsieme al tedesco Hasselman e all’americano Manabe., professore emerito di Sapienza Università di Roma e già presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, era tra i candidati per ilgrazie alle “sue scoperte rivoluzionarie nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi” É IL 2021 BELLEZZA Il Premioper la2021 è stato assegnato “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi” metà e congiuntamente all’americano Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann “per la modellazionedel clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento ...

