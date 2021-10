(Di martedì 5 ottobre 2021) . E la partita è ancora aperta a Roma e Torino Partita chiusa? In realtà c’è un secondo tempo da giocare, almeno in due piazze importanti come Roma e Torino nelle quali ilrisultato è stao quello di far saltare 5 Stelle. Ecco perché L'articolo proviene da Inews.it.

... sono già disponibili i dati sulle preferenze della Lega che al "fil dil lana" perde la sfida interna al Centrodestra con FdI (9,84% contro il 10,47% del partito di). È Elena Maccanti ...... come sempre, corre insieme al resto del Centrodestra per sostenere la candidatura di Enrico Michetti , amministrativista voluto fortemente da. Pd, consiglieri eletti Roma 2021/ ...Nell’altro schieramento paga pegno soprattutto Matteo Salvini ma Giorgia Meloni non sfonda e nemmeno Forza Italia brilla (tranne che in Calabria): per ora pesa in negativo soprattutto il dato milanese ...Giorgia Meloni rilancia dopo le Amministrative: “Noi, primo partito nel Centrodestra”. E la partita è ancora aperta a Roma e Torino Partita chiusa? In realtà c’è un secondo tempo da giocare, almeno in ...