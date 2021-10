Giganti da rileggere 1 | Natalia Ginzburg e la Vita immaginaria

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Confesso, per un misto di sciatteria, di snobismo e di prosopopea adolescenziale, di aver da giovane letto molto poco gli scritti di; giusto “Lessico famigliare” ma con spocchia e distrattamente. Che imbecille. Ma che gusto, che sorpresa la scoperta tardiva dei capolavori di, la narrativa ma anche quella forma particolarissima di saggismo (leggete la descrizione di Cesare Pavese in “Le piccole virtù”, un unicum nella ritrattistica letteraria) che si ritrova in libri preziosi come “Mai devi domandarmi”. Perciò non fate come me, non aspettate, gustatevi tutta la collana dei libri dellapromossa da “Repubblica” e non perdetevi questa nuova edizione di “” curata da Domenico Scarpa per Einaudi. Dove troverete ...