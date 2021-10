Giappone | in Asia nel fascino del Sol Levante

Advertising

asaro_berto : RT @GiulioTerzi: Fumio Kishida è il nuovo premier del Giappone - 10Babi10 : RT @GiulioTerzi: Fumio Kishida è il nuovo premier del Giappone - GioTravaglino : RT @GiulioTerzi: Fumio Kishida è il nuovo premier del Giappone - GiulioTerzi : Fumio Kishida è il nuovo premier del Giappone - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#GIAPPONE ???? Il Parlamento giapponese ha eletto il nuovo primo ministro: è Fumio Kishida, leader del Partito liberal de… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Asia

... che include India,, Australia e Stati Uniti, mirano ridurre l'influenza di altri format storici creati per discutere di cooperazione nella regione dell'- Pacifico. Si tratta dell'......ambito va ricondotto anche il sostegno espresso da svariati governi occidentali per la partecipazione di Taiwan a un importante trattato commerciale che copre l'orientale. Anche dal, ...L'isola indonesiana di Bali riaprirà al turismo internazionale il 14 ottobre prossimo, ma solo per alcuni Paesi tra cui Cina, Nuova Zelanda e Giappone: lo ha reso noto il ministro degli Affari maritti ...l'ex ministro degli Esteri dovrà vedersela col calo di popolarità del suo partito, innescato in gran parte dal suo predecessore Suga ...