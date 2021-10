Gianluca Ginoble de Il Volo fidanzato: lei è la sosia di Silvia Toffanin (Di martedì 5 ottobre 2021) Gianluca Ginoble, è fidanzato, la sua ragazza è abruzzese si chiama Francesca ed è molto somigliante a Silvia Toffanin il noto volto della tv. Gianluca Ginoble, adesso è fidanzato, scopriamo chi è la sua dolce metà (Getty Images)Non si conosce molto riguardo la vita amorosa del cantante Gianluca Ginoble del trio Il Volo, tra le sue ex c’è Martina con la quale ha avuto una relazione durata due anni, per poi concludersi nel 2017. Subito dopo ci sono stati alcuni flirt “forzati”, un flirt con Mercedsz la figlia dell’ex pornostar Eva Henger, il quale non ha mai dato i suoi frutti. In diverse foto i fan apprezzano il cantante per il suo percorso lavorativo. Viene supportato dai fan, i quali ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021), è, la sua ragazza è abruzzese si chiama Francesca ed è molto somigliante ail noto volto della tv., adesso è, scopriamo chi è la sua dolce metà (Getty Images)Non si conosce molto riguardo la vita amorosa del cantantedel trio Il, tra le sue ex c’è Martina con la quale ha avuto una relazione durata due anni, per poi concludersi nel 2017. Subito dopo ci sono stati alcuni flirt “forzati”, un flirt con Mercedsz la figlia dell’ex pornostar Eva Henger, il quale non ha mai dato i suoi frutti. In diverse foto i fan apprezzano il cantante per il suo percorso lavorativo. Viene supportato dai fan, i quali ...

Karolina_AleIV : RT @Diregiovani: Tanti auguri di buon compleanno a Ignazio Boschetto. Oggi il cantante de @ilvolo spegne 27 candeline.?? Nel 2009 ha parteci… - Johanailvolover : RT @Diregiovani: Tanti auguri di buon compleanno a Ignazio Boschetto. Oggi il cantante de @ilvolo spegne 27 candeline.?? Nel 2009 ha parteci… - annjosiah : RT @Diregiovani: Tanti auguri di buon compleanno a Ignazio Boschetto. Oggi il cantante de @ilvolo spegne 27 candeline.?? Nel 2009 ha parteci… - CastelluccioS : RT @hstylesisjagger: uno al karaoke qua vicino sta cantando can't help falling in love ma come si PERMETTE di farlo non sa che la può canta… - barone_cami : RT @Diregiovani: Tanti auguri di buon compleanno a Ignazio Boschetto. Oggi il cantante de @ilvolo spegne 27 candeline.?? Nel 2009 ha parteci… -