GFVip, Raffaella Fico ha gonfiato le labbra? Ecco la sua verità (Di martedì 5 ottobre 2021) Raffaella Fico si sta rivelando una brava giocatrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella attualmente non è mai finita in nomination, anzi, quasi spesso è tra i preferiti della settimana. Tuttavia, alberga nella sua vita un mistero che incuriosisce molto i telespettatori: le sue labbra sono rifatte? PER SCOPRIRLO E VEDERE IL L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 ottobre 2021)si sta rivelando una brava giocatrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella attualmente non è mai finita in nomination, anzi, quasi spesso è tra i preferiti della settimana. Tuttavia, alberga nella sua vita un mistero che incuriosisce molto i telespettatori: le suesono rifatte? PER SCOPRIRLO E VEDERE IL L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Gli immuni di questa casa, che si aggiungono a Davide, sono: Carmen, Aldo, Manuel, Ainett, Alex e Raffaella! #GFVIP - mat_ild3_ : RT @goddessrafferty: raffaella fico vorrà spaccare il cranio del pelato perché le fa agitare la cipry che poi lei le deve correre dietro #… - Chiccoespillo1 : RT @catiuz92: Raffaella e le principesse che si danno le indicazioni per le nomination: Nicola o Davide o se non sarà immune Soleil #gfvip… - SoleLoSa : RT @coustarx: raffaella: 'lasciami finire tu hai parlato prima' SOLEIL NON HA FIATATO DA QUANDO È INIZIATA LA PUNTATA AO #gfvip https://t.… - Smile_Isa7 : RT @_M3la_: Chi mi piace per ora: Soleil, Gianmaria, Davide, Manila, Cipriani, Jessica, Raffaella Chi non mi piace: Lulù, Clarissa, Manuel… -