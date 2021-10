GFVip, Manuel e la lettera dell’ex fidanzata. La reazione di Lulù viene ripresa dalle telecamere (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo è stato protagonista di un momento a lui dedicato, durante il quale la sua ex fidanzata ha letto per lui una lettera scritta a cuore aperto. LEGGI ANCHE:– GFVip, Manuel Bortuzzo rischia di uscire dal GFVip. Ecco come sta e cosa gli ha detto il medico L’episodio ha suscitato l’attenzione e la commozione di inquilini e spettatori, Manuel è un ragazzo con un’incredibile storia alle spalle e un carattere molto forte. https://twitter.com/Ms18013/status/1445128323055722498Ma se da una parte si sono spesi elogi per Manuel, sui social Lulù è stata criticata per l’atteggiamento ritenuto poco rispettoso in un momento molto commovente per ... Leggi su funweek (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip 6,Bortuzzo è stato protagonista di un momento a lui dedicato, durante il quale la sua exha letto per lui unascritta a cuore aperto. LEGGI ANCHE:–Bortuzzo rischia di uscire dal. Ecco come sta e cosa gli ha detto il medico L’episodio ha suscitato l’attenzione e la commozione di inquilini e spettatori,è un ragazzo con un’incredibile storia alle spalle e un carattere molto forte. https://twitter.com/Ms18013/status/1445128323055722498Ma se da una parte si sono spesi elogi per, sui socialè stata criticata per l’atteggiamento ritenuto poco rispettoso in un momento molto commovente per ...

