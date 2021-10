GfVip, Manuel Bortuzzo e la lettera della sua ex: ecco la reazione di Lulù (Di martedì 5 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ieri ha ricevuto la lettera della sua ex Federica. Non si è fatta attendere la reazione di Lulù Manuel Bortuzzo ieri sera durante la puntata ha ricevuto un regalo al Grande Fratello Vip. Nulla di materiale ma parole custodite in una lettera della sua ex Federica Pizzi. «Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati – legge Federica ex di Manuel – ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? Torna ad essere te stesso il Manuel che tutti ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021)ieri ha ricevuto lasua ex Federica. Non si è fatta attendere ladiieri sera durante la puntata ha ricevuto un regalo al Grande Fratello Vip. Nulla di materiale ma parole custodite in unasua ex Federica Pizzi. «Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati – legge Federica ex di– ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? Torna ad essere te stesso ilche tutti ...

