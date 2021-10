GFVip 6, Manuel scosso dalla lettera ne parla con Aldo. Ecco le sue parole (Di martedì 5 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si soffermano a parlare dalla lettera che il nuotatore ha ricevuto ieri sera in diretta dalla sua ex fidanzata Manuel e Aldo sono tornati a raccontarsi le sensazioni dopo la messa in onda del lunedì e venerdì sera. Da quando Aldo è rientrato in casa, Manuel lo sente ancora più vicino e soprattutto uno speciale amico, col cui trascorrere delle ore intere a chiacchierare durante la permanenza in Casa. Manuel Bortuzzo ieri sera ha ricevuto inaspettatamente una lettera scritta dalla sua ex fidanzata, Federica Pizzi. Il contenuto della lettera ha sorpreso il giovane che in questi ultimi giorni stava attraversando un periodo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021)Bortuzzo eMontano si soffermano areche il nuotatore ha ricevuto ieri sera in direttasua ex fidanzatasono tornati a raccontarsi le sensazioni dopo la messa in onda del lunedì e venerdì sera. Da quandoè rientrato in casa,lo sente ancora più vicino e soprattutto uno speciale amico, col cui trascorrere delle ore intere a chiacchierare durante la permanenza in Casa.Bortuzzo ieri sera ha ricevuto inaspettatamente unascrittasua ex fidanzata, Federica Pizzi. Il contenuto dellaha sorpreso il giovane che in questi ultimi giorni stava attraversando un periodo ...

