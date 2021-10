GF Vip | malore per Manuel Bortuzzo | il ragazzo ha febbre alta e altri sintomi | si pensa all’abbandono

(Di martedì 5 ottobre 2021) In queste oreha avuto unnella casa del GF Vip. Il giovane ha cominciato a non sentirsi bene nella giornata di ieri fino a quando non ha appreso di avere lamolto. Le sue condizioni di salute sembrano essersi aggravate nel corso delle ore. Proprio per tale ragione, si L'articolo proviene da KontroKultura.

CronacaSocial : GF Vip: Francesca Cipriani perde il controllo e rischia un malore dopo aver ricevuto un messaggio dal suo fidanzato… - ArmoniosiAccent : @nick_9400 @rcassano72 Malore improvviso per i vip non esiste. -

Manuel Bortuzzo è stato già prontamente visitato perché in questi giorni sta avendo la febbre abbastanza alta. Come sta e cosa rischia. Manuel probabilmente potrebbe soffrire di cistite, motivo per ...Nelle ultime ore, i fan del Bortuzzo si sono allarmati, scoprendo che Manuel ha avuto une ... se i sintomi non passeranno entro quattro giorni, si vedrà costretto a lasciare il GFper non ...Manuel Bortuzzo sta avendo problemi di salute al GFVip in particolare febbre e dolori, la sua concorrenza potrebbe essere a rischio ...Manuel Bortuzzo continua il suo percorso come concorrente del Grande Fratello Vip, certamente uno dei volti forti di questa edizione. Nelle ultime ore il ragazzo però non si è sentito molto bene, ha a ...