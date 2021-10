GF Vip, Lulù vittima di stalking: “Ero terrorizzata” (Di martedì 5 ottobre 2021) Lulù Selassié ha deciso di confidare un segreto che si teneva dentro da tempo nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa ha raccontato di essere stata vittima di stalking quando aveva solo 15 anni: un’esperienza che l’ha segnata profondamente e che è stata un grande dolore anche per le sorelle. Lulù Selassié, subito dopo la diretta della puntata del Grande Fratello Vip, ha rivelato un segreto che aveva scelto di tenere dentro di sé fino a questo momento. La principessa, erede della dinastia d’Etiopia, si è aperta con Giucas Casella, raccontando un’esperienza molto dolorosa che ha avuto in amore. Lulù, infatti, è stata vittima di stalking quando aveva solo 15 anni. Il fatto di aver incontrato questo ragazzo e tutte le violenze psicologiche subite hanno ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021)Selassié ha deciso di confidare un segreto che si teneva dentro da tempo nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa ha raccontato di essere statadiquando aveva solo 15 anni: un’esperienza che l’ha segnata profondamente e che è stata un grande dolore anche per le sorelle.Selassié, subito dopo la diretta della puntata del Grande Fratello Vip, ha rivelato un segreto che aveva scelto di tenere dentro di sé fino a questo momento. La principessa, erede della dinastia d’Etiopia, si è aperta con Giucas Casella, raccontando un’esperienza molto dolorosa che ha avuto in amore., infatti, è statadiquando aveva solo 15 anni. Il fatto di aver incontrato questo ragazzo e tutte le violenze psicologiche subite hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Grande Fratello Vip, il triste sfogo di Manuel Bortuzzo: "Non sarò mai felice" Per i Vip ci sono state varie occasioni di festeggiamenti in cui il gruppo si è lanciato in danze ... A tal proposito, si è sfogato con Lulù alla quale ha ammesso di vivere un dolore nel non poter ...

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge replica alle critiche: "La mia faccia è quella e mi da anche soddisfazioni" Soleil Sorge e Davide Silvestri a confronto Dopo la diretta del Grande Fratello Vip , Soleil ha ... Leggi anche ll doloroso segreto di Lulù Selassié "È il tuo modo che è attaccabile. Ma, dimmi la verità,...

