GF Vip, Lulù Selassié offende Daniele Silvestri: "Spero che esca quella mer*a" (Di martedì 5 ottobre 2021) Tensione tra Lulù e Daniele: il motivo In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che si appresta alla terza settimana di programmazione, senza ombra di dubbio coloro che si sono esposte maggiormente e hanno creato delle dinamiche sono le sorelle di origini etiopi Selassié. Domenica pomeriggio, ad esempio, Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Gf Vip 6: Soleil spacca la Casa in due. Manuel riceve la lettera dell'ex fidanzata Nuova avvincente puntata del reality di Canale 5. Alfonso Signorini affronta con i concorrenti del Gf Vip 6 la questione Soleil e interroga Manuel sul suo futuro con Lulù. Alfonso? L'articolo Gf Vip 6: Soleil spacca la Casa in due. Manuel riceve la lettera dell'ex fidanzata proviene da Ultimaparola.com .

Manuel Bortuzzo: Lulù le impedisce di dormire con Montano. Il web sbotta: "Finge malori" Manuel Bortuzzo mette le cose in chiaro con Lulù Selassiè Venerdì scorso, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 c'è stato il tanto atteso ritorno di Aldo Montano che è stato accolto con grande entusiasmo da Manuel Bortuzzo. ...

