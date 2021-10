GF Vip | Lulù e Clarissa Salassié si scagliano contro gli autori

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, nella Casa di Cinecittà sono esplosi i malumori. Tra le più scontente, ci sono state senza dubbio Jessica e. Le due principesse si sono lamentate del comportamento deglie degli addetti ai lavori che montano i filmati che vengono poi mostrati in puntata. Secondo loro, infatti, i video vengono montati in modo da far apparire loro delle persone cattive e Soleil Sorge, invece, una vittima. GF Vip, ecco perché Manuel Bortuzzo e la sua Federica si sono lasciati In molti si sono chiesti il motivo per cui è finita la storia d'amore tra il nuotatore e la sua ormai ex GF Vip,indispettite per i ...