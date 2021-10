GF Vip, Francesca Cipriani ritrova il fidanzato e sclera: intervengono i bodyguard (Di martedì 5 ottobre 2021) Francesca Cipriani ha dato spettacolo alla nuova puntata del rinnovato Gf vip, quando ha realizzato di essere protagonista di una sorpresa del fidanzato, ospite nel reality. Per l’occasione Alessandro ha rivolto parole d’elogio alla sua amata, senza nasconderle che la considera la numero 1 delle showgirl. Dichiarazioni che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta Francesca, tanto che le facce della gieffina in reazione all’ospitata del suo amato sono diventate n poco tempo virali, nonostante il “social down” di queste ore. Ma, ad un certo punto la Cipriani ha palesato di non riuscire più a resistere alla tentazione di gettarsi tra le braccia del suo Alessandro e, nel rispetto delle regole anti-Covid 19 come le distanze interpersonali, sono intervenuti i bodyguard a bloccare i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021)ha dato spettacolo alla nuova puntata del rinnovato Gf vip, quando ha realizzato di essere protagonista di una sorpresa del, ospite nel reality. Per l’occasione Alessandro ha rivolto parole d’elogio alla sua amata, senza nasconderle che la considera la numero 1 delle showgirl. Dichiarazioni che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta, tanto che le facce della gieffina in reazione all’ospitata del suo amato sono diventate n poco tempo virali, nonostante il “social down” di queste ore. Ma, ad un certo punto laha palesato di non riuscire più a resistere alla tentazione di gettarsi tra le braccia del suo Alessandro e, nel rispetto delle regole anti-Covid 19 come le distanze interpersonali, sono intervenuti ia bloccare i ...

