GF Vip: Alfonso Signorini nella bufera per le offese (Di martedì 5 ottobre 2021) Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le parole sfuggite alla regia del Grande Fratello Vip che, con i microfoni accesi, ha pronunciato alcune parole offensive nei confronti dei vipponi. Dopo aver visto l'episodio, un atleta paralimpico, Giuseppe Campoccio, ha chiesto a Signorini di scusarsi. Le parole della regia del Grande Fratello Vip pronunciate in un momento in cui i microfoni erano rimasti accesi sono diventate subito virali sui social. Dalla regia, infatti, si è sentito un chiaro insulto nei confronti dei concorrenti del GF Vip, che si trovavano in giardino chiacchierando tranquillamente. "Quella massa di imbecilli cerebrolesi", si sono sentiti dire dalla regia. Nell'immediato i "vipponi" hanno fatto finta di niente, ma quelle parole hanno suscitato grande indignazione. In particolare un atleta paralimpico, Giuseppe Campoccio, ha confessato di essere ...

