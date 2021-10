Gf Vip 6, Sonia Bruganelli svela quali consigli le dà Paolo Bonolis e ammette: “Nella vita ho pagato l’essere schietta” (Di martedì 5 ottobre 2021) Sonia Bruganelli – moglie di Paolo Bonolis, nonché produttrice dei suoi programmi – è alla sua prima esperienza televisiva nel ruolo di opinionista. L’esordio al Gf Vip 6 infatti, ha spostato i riflettori su di lei, sul suo lavoro e soprattutto sul rapporto con il conduttore storico del piccolo schermo. Per Tv Sorrisi e Canzoni, il braccio destro di Alfonso Signorini ha fatto un bilancio delle prime settimane di reality: Va molto bene. Mi diverto e mi piace il reality. E’ come me lo immaginavo. E’ carino il contesto. Certo, dura tantissimo infatti soffro un po’ il jet lag. Il Gf è un esperimento sociologico e mi ha sempre affascinato studiare il carattere e l’emotività delle persone, che poi è quello che faccio durante i casting. Ho un’eta? in cui mi sento serena a essere me stessa, non devo dimostrare nulla perche? ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 ottobre 2021)– moglie di, nonché produttrice dei suoi programmi – è alla sua prima esperienza televisiva nel ruolo di opinionista. L’esordio al Gf Vip 6 infatti, ha spostato i riflettori su di lei, sul suo lavoro e soprattutto sul rapporto con il conduttore storico del piccolo schermo. Per Tv Sorrisi e Canzoni, il braccio destro di Alfonso Signorini ha fatto un bilancio delle prime settimane di reality: Va molto bene. Mi diverto e mi piace il reality. E’ come me lo immaginavo. E’ carino il contesto. Certo, dura tantissimo infatti soffro un po’ il jet lag. Il Gf è un esperimento sociologico e mi ha sempre affascinato studiare il carattere e l’emotività delle persone, che poi è quello che faccio durante i casting. Ho un’eta? in cui mi sento serena a essere me stessa, non devo dimostrare nulla perche? ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli svela quali consigli le dà Paolo Bonolis e ammette: “Nella vita ho pagato l’essere schie… - HiPeople_2021 : -Sign up now and join the - infoitcultura : Aldo Montano attacca Sonia Bruganelli e il GF Vip/ 'Soleil senza salvataggi sarebbe in nomiation' - infoitcultura : Sonia Bruganelli fa una scelta sul GF Vip: “Non tutti possono permetterselo” - infoitcultura : GF Vip 6: l’addio di Sonia Bruganelli -