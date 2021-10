GF Vip 6, ecco perché Manuel Bortuzzo e la sua Federica si sono lasciati (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa ricevuta da Manuel Bortuzzo. Il giovane ragazzo si è ritrovato una lettera della sua ex fidanzata Federica. Delle parole molto profonde che hanno toccato il cuore di tutti. L’emozione si è diffusa tra i concorrenti e soprattutto gli appassionati del reality. Proprio quest’ultimi però si chiedono perchè è finita la loro relazione. GF Vip, la sorpresa della ex di Manuel Bortuzzo emoziona Il gieffino disabile viene a conoscenza di una lettera dell'ultima ex in diretta alla nuova puntata del reality, un momento che emoziona il pubblico: le reazioni Grande Fratello Vip 6: la sorpresa a ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa ricevuta da. Il giovane ragazzo si è ritrovato una lettera della sua ex fidanzata. Delle parole molto profonde che hanno toccato il cuore di tutti. L’emozione si è diffusa tra i concorrenti e soprattutto gli appassionati del reality. Proprio quest’ultimi però si chiedono perchè è finita la loro relazione. GF Vip, la sorpresa della ex diemoziona Il gieffino disabile viene a conoscenza di una lettera dell'ultima ex in diretta alla nuova puntata del reality, un momento che emoziona il pubblico: le reazioni Grande Fratello Vip 6: la sorpresa a ...

