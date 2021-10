Gf Vip 6 | boom di ascolti per Alfonso Signorini | ecco quanto ha fatto la settima puntata

(Di martedì 5 ottobre 2021) Record diper la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 che ieri sera haregistrare il dato più alto dall’inizio della versione 2021/22 del reality. Complice probabilmente la scarsa concorrenza di Rai 1 che ieri in prima serata proponeva lo speciale sulle elezioni di Porta a Porta (che si è fermato a 1.431.000 spettatori pari all’8.5% di share), ieri il programma diè volato a 3.131.000 spettatori pari al 21.6% di share. Si tratta del miglior risultato ottenuto in questa sesta edizione, meglio pure delladi esordio, che in genere raccoglie particolare curiosità da parte del pubblico, che è il secondo miglior risultato fino ad ora e che aveva ottenuto 2.860.000 con il 20,70% di share. Il Gf Vip 6, quindi, abbatte il muro dei 3 milioni di spettatori e si avvicina ...

