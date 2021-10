Genoa, nessuna lesione per Destro. Per Criscito distorsione alla caviglia (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Genoa ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha fatto il punto sugli infortunati dando anche gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Domenico Criscitoe Mattia Destro. Questo quanto si legge: “Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali hanno evidenziato le seguenti situazioni: Mattia Destro ha una contrattura del muscolo semimembranoso Destro con accertamenti diagnostici negativi. Domenico Criscito ha una distorsione della caviglia sinistra con lesione capsulo-legamentosa. Mattia Bani ha un edema al bicipite femorale Destro. Zinho Vanheusden ha una condropatia femoro-rotulea del ginocchio con lesione miofasciale del muscolo semimembranoso”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilha diramato un comunicato ufficiale in cui ha fatto il punto sugli infortunati dando anche gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Domenicoe Mattia. Questo quanto si legge: “IlCfc comunica che gli esami strumentali hanno evidenziato le seguenti situazioni: Mattiaha una contrattura del muscolo semimembranosocon accertamenti diagnostici negativi. Domenicoha unadellasinistra concapsulo-legamentosa. Mattia Bani ha un edema al bicipite femorale. Zinho Vanheusden ha una condropatia femoro-rotulea del ginocchio conmiofasciale del muscolo semimembranoso”. Foto: Sito ...

