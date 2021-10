Gazprom taglia ancora le forniture | Mosca gioca col gas europeo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non accenna a placarsi la corsa del prezzo del gas che fa segnare un nuovo record storico: i futures di novembre sull’hub Ttf nei Paesi Bassi, riferimento del mercato, sono aumentati di oltre il 10% raggiungendo i 1450 dollari per mille metri cubi, pari a più di centoventi euro per megawattora, contro i 15 euro di sei mesi fa. Il prezzo della materia prima è cresciuto di oltre il 600% nell’ultimo anno e un andamento simile si è visto per il Gnl, il gas naturale liquefatto, cresciuto più del 500%. L’incremento indica che oggi il gas viene scambiato sui mercati per l’equivalente di circa duecento dollari a barile di petrolio, una cifra monstre. L’aumento dei prezzi si vedrà già nelle prossime bollette in Europa, Italia inclusa dove un tempestivo ma insufficiente intervento del Governo Draghi ha soltanto mitigato l’impatto dell’energy crunch, grazie allo ...