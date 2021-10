Gas come i vaccini. Il fronte Ue per rispondere alla crisi energetica (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvertono i primi, timidi movimenti europei sul problema della crisi dei prezzi di gas ed elettricità, che a settembre ha surriscaldato i prezzi dell’energia tanto da far schizzare l’inflazione del settore sopra il 17%. Intanto la Russia continua a non aumentare l’esportazione di gas (mentre riempie il gasdotto Nord Stream 2), aggravando la carenza di metano in Ue. Questi dossier saranno sul tavolo dei leader europei, a cena in Slovenia martedì sera, su quello della riunione dei ministri europei dell’ambiente (mercoledì in Lussemburgo) e alla prossima riunione del Consiglio europeo, in agenda per il 21-22 ottobre. La Commissione europea sta aspettando di vedere dove gira il vento mentre prepara un comunicato, che si limiterà a suggerire misure a livello nazionale. Intanto si sta consolidando un fronte (che ricorda vagamente quello ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvertono i primi, timidi movimenti europei sul problema delladei prezzi di gas ed elettricità, che a settembre ha surriscaldato i prezzi dell’energia tanto da far schizzare l’inflazione del settore sopra il 17%. Intanto la Russia continua a non aumentare l’esportazione di gas (mentre riempie il gasdotto Nord Stream 2), aggravando la carenza di metano in Ue. Questi dossier saranno sul tavolo dei leader europei, a cena in Slovenia martedì sera, su quello della riunione dei ministri europei dell’ambiente (mercoledì in Lussemburgo) eprossima riunione del Consiglio europeo, in agenda per il 21-22 ottobre. La Commissione europea sta aspettando di vedere dove gira il vento mentre prepara un comunicato, che si limiterà a suggerire misure a livello nazionale. Intanto si sta consolidando un(che ricorda vagamente quello ...

