Galli su Vlahovic: «Al suo posto giochi Kokorin. Smettiamo di innamorarci dei giocatori» (Di martedì 5 ottobre 2021) Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, duro sul caso Vlahovic e consiglia alla Viola di far giocare Kokorin Intervenuto a Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto duramente sul caso Dusan Vlahovic, che rifiutato l’ultima proposta di rinnovo della società di Rocco Commisso. LE PAROLE – «C’è già movimento economico per procuratore e giocatore, mi pare evidente. Non può uno che prende 800mila euro l’anno rifiutare i 4-5 milioni di euro della Fiorentina: significa che c’è qualcun altro che gli sta già versando quella cifra sul conto corrente. Provocatoriamente dico che io a questo punto farei giocare Kokorin, per farlo provare in qualche partita visto che si diceva che gli serve tempo e continuità. Il valore di Vlahovic non diminuisce ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Giovanni, ex portiere della Fiorentina, duro sul casoe consiglia alla Viola di far giocareIntervenuto a Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Giovanniè intervenuto duramente sul caso Dusan, che rifiutato l’ultima proposta di rinnovo della società di Rocco Commisso. LE PAROLE – «C’è già movimento economico per procuratore e giocatore, mi pare evidente. Non può uno che prende 800mila euro l’anno rifiutare i 4-5 milioni di euro della Fiorentina: significa che c’è qualcun altro che gli sta già versando quella cifra sul conto corrente. Provocatoriamente dico che io a questo punto farei giocare, per farlo provare in qualche partita visto che si diceva che gli serve tempo e continuità. Il valore dinon diminuisce ...

