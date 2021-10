Galli indagato: “Sono tranquillo” – Video (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono tranquillo, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”. Il professor Massimo Galli risponde così, a Bianca Berlinguer nella puntata di Cartabianca, alle domande sull’indagine che lo coinvolge per presunti concorsi truccati. (immagini www.raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) “, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”. Il professor Massimorisponde così, a Bianca Berlinguer nella puntata di Cartabianca, alle domande sull’indagine che lo coinvolge per presunti concorsi truccati. (immagini www.raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - NicolaPorro : La notizia irrompe a sorpresa. Noi siamo e restiamo garantisti, ma leggete qui cosa succede ?? - ItalianoeRomano : RT @ivocamic: #GALLI il Re dei virologi menagrami che ci vorrebbe chiusi in casa per sempre #INDAGATO per favoreggiamento nei test universi… - ornizoe31 : RT @DSant65: Milano, il virologo Massimo #Galli indagato: “Associazione a delinquere sistematico condizionamento dei concorsi”-Per circa du… -