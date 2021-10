Galli indagato: "Sono tranquillo, diventare personaggio pubblico ha pochi pro..." (Di martedì 5 ottobre 2021) "diventare un personaggio pubblico ha una serie di contro e pochi pro, per quanto mi riguarda". Il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "unha una serie di contro epro, per quanto mi riguarda". Il professor Massimo, primario del reparto di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, a ...

Advertising

Adnkronos : #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - NicolaPorro : La notizia irrompe a sorpresa. Noi siamo e restiamo garantisti, ma leggete qui cosa succede ?? - MarceVann : RT @Adnkronos: #Galli indagato per concorsi truccati all’università. - GranchiTatiana : RT @Adnkronos: #Galli indagato per concorsi truccati all’università. -