Gaeta, il mercato di via del Piano si sposta nell'ex vetreria (Di martedì 5 ottobre 2021) Gaeta – Da mercoledì 13 ottobre 2021, il mercato di via del Piano si svolgerà nell'area dell'ex vetreria. Importanti novità emergono dalla delibera di giunta n. 144 approvata nei giorni scorsi che individua una nuova e più funzionale area per lo svolgimento del mercato del mercoledì. "La nuova area – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – insiste in pieno centro città, è facilmente accessibile e raggiungibile anche con i mezzi pubblici, e senza dubbio, è più idonea non solo sotto il punto di vista urbanistico, ma anche igienico-sanitario. Gli operatori, inoltre, potranno contare su spazi molto più funzionali per le attività da svolgere. Un cambiamento considerevole, che inizia con questo primo step che interessa l'area superiore dell'ex Avir, già oggetto di lavori di messa in sicurezza, che consente di ...

