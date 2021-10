Fuorigioco: Fifa-Figc al lavoro per cambiare la regola (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è aperta la nuova casa del Var, un piccolo passo dell’Italia verso il futuro. Il centro ha una dimensione di 2.400 metri quadri, otto sale dedicate per la sola Serie A, quattro per la Serie B, 17 stadi collegati, oltre 250 chilometri di cavi ed è nato in quattro mesi a Lissone. Si tratta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è aperta la nuova casa del Var, un piccolo passo dell’Italia verso il futuro. Il centro ha una dimensione di 2.400 metri quadri, otto sale dedicate per la sola Serie A, quattro per la Serie B, 17 stadi collegati, oltre 250 chilometri di cavi ed è nato in quattro mesi a Lissone. Si tratta L'articolo

capuanogio : La #Fifa ha incaricato la #Figc di sperimentare una modifica del fuorigioco con il ritorno del concetto di 'luce' t… - mirkonicolino : (#LaStampa) 'La #FIFA vuole fare un passo indietro sul fuorigioco: incarico alla FIGC di sperimentare nel campionat… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Fuorigioco: Fifa-Figc al lavoro per cambiare la regola: Si è aperta la nuova casa del Var, un… - _Tomteller_ : RT @CalcioFinanza: Fuorigioco: #Fifa e #Figc al lavoro per cambiare la regola - CalcioFinanza : Fuorigioco: #Fifa e #Figc al lavoro per cambiare la regola -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigioco Fifa La Fifa vuol cambiare il fuorigioco: il popolo del web si ribella - Social Una novità importante a livello regolamentare potrebbe stravolgere il mondo del calcio. Come riporta La Stampa la Fifa ha incaricato la Figc di sperimentare una modifica del fuorigioco con il ritorno del concetto di 'luce' tra attaccante e penultimo difensore. Il test avverrà nel campionato Under 18, poi dossier ...

FIFA 22 e FUT - Guida ... ecco che così l'uscita di FIFA 22 attira su di sé tutte le attenzioni degli amanti del pallone. ... ora capaci di muoversi più all'unisono per evitare magari di sbagliare il fuorigioco o di concedere ...

Può cambiare il fuorigioco. La Stampa: "Fifa e Figc al lavoro per tornare alla 'luce'" TUTTO mercato WEB La FIFA pensa a reintrodurre il concetto di “luce” nel fuorigioco La Figc ha incaricato la Fifa di testare una nuova modalità di rilevazione del fuorigioco che in realtà sarebbe un ritorno al passato: si rivedrebbe il concetto di “luce” tra attaccante e penultimo di ...

Può cambiare il fuorigioco. La Stampa: "Fifa e Figc al lavoro per tornare alla 'luce'" L'Italia è stata la prima, grande, federazione ad aprirsi alla rivoluzione della moviola in campo e adesso, secondo La Stampa, è pronta.

