Friggere fa risparmiare energia | forno e griglia più ‘spreconi’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Quanto può incidere una cottura rispetto a un’altra sulla bolletta? A scattare la fotografia sui consumi energetici delle differenti metodologie di cottura è l’Osservatorio sugli sprechi energetici di NeN, prima startup EnerTech in Italia, in collaborazione con Chef in Camicia. L’analisi prende in considerazione diverse preparazioni come frittura, bollitura, cottura in padella, pentola a pressione, microonde,, sottovuoto eelettrica (per la cottura con padella o pentola è stato considerata il piano cottura con piastra a induzione) e come alimento la patata. Analizzando le diverse preparazioni è emersa una classifica. Al primo posto tra i metodi più parsimoniosi la frittura in pentola: con soli 3 minuti di cottura e un consumo di 30 watt/ora risulta essere il metodo che permette un risparmio dimaggiore. Ma basta ...