DiMarzio : Quando #whatsappdown è il problema minore: il #Tarbes sbaglia a digitare l'indirizzo del campo sul gps e non arriva… - SkySport : Coppa di Francia, sbagliano città e vengono eliminati: l'incredibile storia del Tarbes #SkySport #Tarbes… - sportli26181512 : Francia, il Tarbes sbaglia strada e viene eliminato dalla Coppa: Il club avrebbe dovuto giocare a 'Vabres', mentre… - qnazionale : Coppa di Francia, Tarbes eliminato per una 's' mancante sul Gps - RashidM38249785 : RT @Ticinonline: Pazzesco! Eliminati dalla Coppa a causa di una...'s' #tarbes #francia #calcio -

Clamoroso episodio avvenuto in Coppa di. Il piccolo club del Tabres è stato eliminato per l'errore del navigatore stradale. La ... perchè hanno fatto arrivare ilalle ore 18.50, cinque ...Il, squadra di calcio che milita nella sesta divisione francese, è stata eliminata dalla Coppa disenza nemmeno giocare. Il club avrebbe dovuto sfidare lo scorso 2 ottobre il Vabres - l'...Il club avrebbe dovuto giocare a "Vabres", mentre sul navigatore avrebbe scritto "Vabre", dirigendosi 90 chilometri più a nord. L'arrivo con cinque minuti di ritardo è costato la sconfitta a tavolino ...Il Vabres-l’Abbaye passa il turno in Coppa di Francia senza neanche giocare perché il Tarbes, squadra ospite, si è presentato al campo con 7 ore di ritardo per aver sbagliato città a causa di un ...