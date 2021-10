Francesco Facchinetti contro Cuadrado: “Andrebbe preso a calci nel c**o, è la Cagnotto” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’agente dello spettacolo e tifoso interista, Francesco Facchinetti, nel corso della puntata di ieri sera della trasmissione Tikia Tika, si è scagliato contro il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado per dei presunti tuffi in area di rigore: “È un gran giocatore ma non gli possiamo dare 27 giornate di squalifica, in NBA lo farebbero. È insopportabile, è bravissimo ma Andrebbe preso a calci nel culo. Non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure se non gli danno rigore. È insopportabile e non è vero che anche gli altri attaccanti fanno così”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’agente dello spettacolo e tifoso interista,, nel corso della puntata di ieri sera della trasmissione Tikia Tika, si è scagliatoil centrocampista della Juventus Juanper dei presunti tuffi in area di rigore: “È un gran giocatore ma non gli possiamo dare 27 giornate di squalifica, in NBA lo farebbero. È insopportabile, è bravissimo manel culo. Non è un cascatore, è la. E si arrabbia pure se non gli danno rigore. È insopportabile e non è vero che anche gli altri attaccanti fanno così”. SportFace.

Advertising

sportmediaset : ?? Francesco Facchinetti non usa mezzi termini sul comportamento in campo di Juan Cuadrado ?? 'È insopportabile, da… - MaCalacia : @robypava Ma perché bisogna sentire l’opinione di Francesco Facchinetti? Almeno concedetemi di non commentarlo... - sportface2016 : Francesco #Facchinetti contro #Cuadrado: 'Andrebbe preso a calci nel c**o, è la #Cagnotto' - LucGaudi : Francesco Facchinetti attacca Cuadrado: 'È la Cagnotto. Diamogli 27 giornate di squalifica'. Limiti della democrazi… - martinloveslh : facchinetti assaltato da chiunque solo perché ha detto la verità, francesco io ti amo -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Juve, Francesco Facchinetti attacca Cuadrado: 'Gran giocatore ma è insopportabile. Sembra la Cagnotto...' 1 Francesco Facchinetti , musicista e noto tifoso dell' Inter , parla a Tiki Taka su Italia 1 di Juan Cuadrado , centrocampista della Juve : 'Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 ...

Facchinetti duro: "Darei 27 giornate di squalifica a Cuadrado" Facchinetti: "Cuadrado è come la Cagnotto, è un cascatore insopportabile. Meriterebbe 27 giornate di squalifica" Il famoso cantante e tifoso dell'Inter Francesco Facchinetti, ospite ieri a Tiki Taka, ha parlato dei comportamenti adottati sul terreno di gioco da Juan Cuadrado. Di seguito le sue dure parole. "Cuadrado è un grande giocatore ma gli ...

Francesco Facchinetti 105.net Francesco Facchinetti contro Cuadrado: “Andrebbe preso a calci nel c**o, è la Cagnotto” Francesco Facchinetti contro il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado: "Andrebbe preso a calci nel c**o, è la Cagnotto" ...

Facchinetti attacca Cuadrado: “Andrebbe preso a calci nel c*** per quanto casca a terra” Francesco Facchinetti, cantante e noto tifoso dell'Inter, ha attaccato Cuadrado durante Tiki Taka: "Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 ...

, musicista e noto tifoso dell' Inter , parla a Tiki Taka su Italia 1 di Juan Cuadrado , centrocampista della Juve : 'Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 ...: "Cuadrado è come la Cagnotto, è un cascatore insopportabile. Meriterebbe 27 giornate di squalifica" Il famoso cantante e tifoso dell'Inter, ospite ieri a Tiki Taka, ha parlato dei comportamenti adottati sul terreno di gioco da Juan Cuadrado. Di seguito le sue dure parole. "Cuadrado è un grande giocatore ma gli ...Francesco Facchinetti contro il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado: "Andrebbe preso a calci nel c**o, è la Cagnotto" ...Francesco Facchinetti, cantante e noto tifoso dell'Inter, ha attaccato Cuadrado durante Tiki Taka: "Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 ...