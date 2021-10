(Di martedì 5 ottobre 2021) In questi giorni ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Soleil Sorge avrebbe avuto un flirt con il fidanzato di. Le dirette interessate ieri sera nella puntata del GF Vip hanno smentito tutto. Nella notte la Pupa ha spiegato lo scambio di mail tra Soleil e il compagno e poi è tornata a parlare dell’amico diche la. “Il mio fidanzato c’ha una impresa edile. Se ha fatto i lavori a Soleil? No ragazzi, gli ha fatto il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico in comune, una persona. Ripeto che si tratta di una mail formale, quelle classiche con i preventivi dove c’è scritto ‘Salve le comunico’. Alla mail ci è arrivata una persona che lo sapeva, quella stessa persona di...

Advertising

habithars : francesca cipriani non fa ridere nessuno - Giuh_h : io francesca cipriani, ainett stephens e raffaella fico LE AMO, LE AMO, LE AMO #GFVIP - cuttigghiara1 : RT @commentacose: Francesca Cipriani dovrebbe scrollarsi di dosso questo personaggio ridicolo #Gfvip - BITCHYFit : Francesca Cipriani e la verità sull'amico di Tina Cipollari che la odia: 'Pazzo, cattivo, l'ho diffidato' *… - dvngswoman : RT @Ri_Ghetto: 50 sfumature di Francesca Cipriani #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

In particolare Raffaella Fico ha attaccato la collega che l'avrebbe accusata di aver allontanato da leiCiprian i e Ainett Stephens . A seguire l'ex fidanzata di Balotelli avrebbe persino ...Anche questa sera Alfonso Signorini ha dovuto gestire situazioni non facili, al limite dell'assurdo, soprattutto con. Tra qualche nome dimenticato e qualcuno scambiato, tra qualche ...La tensione si può tagliare con il coltello nella casa del GF Vip, dove Miriana Trevisan e Raffaella Fico hanno finito per dirsene di tutti i colori. In particolare Raffaella Fico ha attaccato la coll ...Ainett Stephens è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality che ha segnato il suo ritorno in tv dopo una lunga pausa dai riflettori.