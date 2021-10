FOTO - Striscione contro un azzurro fuori l' albergo che ospita l' Italia

Advertising

zazoomblog : FOTO - Striscione contro un azzurro fuori lalbergo che ospita lItalia - #Striscione #contro #azzurro #fuori - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Milan, la #CurvaSud contro #Donnarumma ?? Ecco lo striscione fissato da alcuni tifosi rossoneri #LeBombeDiVlad #LBD… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, la #CurvaSud contro #Donnarumma ?? Ecco lo striscione fissato da alcuni tifosi rossoneri #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Milan, striscione Curva Sud contro Donnarumma: 'Non sei più il benvenuto, uomo di m***a' (FOTO) - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Striscione

Accoglienza non esattamente calorosa quella dei tifosi, che hanno appeso unocontro il portiere ex Milan. Ecco cosa c'è ...... ma i sostenitori della squadra non hanno ancora digerito l'addio di Donnarumma , tanto da esporre un nuovocontro Gigio in occasione del suo ritorno a San Siro per la semifinale di ...Adesso la società voltato pagina garantendosi un giocatore solido come Mike Maignan, ma i sostenitori della squadra non hanno ancora digerito l’addio di Donnarumma, tanto da esporre un nuovo striscion ...I fan rossoneri si stanno godendo le prodezze di Magic Mike, ma le dichiarazioni dell'ultimo periodo di Raiola e Donnarumma stesso stridono con la realtà e quello che è stato l'effettivo comportamento ...