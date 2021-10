FOTO Palermo, Pelagotti: “Guardiamo bicchiere mezzo pieno, avanti con determinazione” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il messaggio dell'estremo difensore del Palermo, Alberto Pelagotti, all'indomani del pareggio maturato contro la Juve Stabia Leggi su mediagol (Di martedì 5 ottobre 2021) Il messaggio dell'estremo difensore del, Alberto, all'indomani del pareggio maturato contro la Juve Stabia

Advertising

davidefaraone : Il tribunale di Palermo ha condannato per offese social al Presidente Mattarella, Manlio Cassarà che scrisse su fb:… - Mediagol : FOTO Palermo, Pelagotti: “Guardiamo bicchiere mezzo pieno, avanti con determinazione” - Balqis_3asal : RT @Lasiciliaweb: Fulmine su Monte Pellegrino in questo momento a Palermo (foto Piero Buttiglieri) #palermo #sicilia #sicily #italia #italy… - Nicknameless_ : della serie 'foto scattate prima di una tragedia' questa ero io che facevo colazione a Palermo per poi essermi fatt… - GDS_it : -