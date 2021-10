Forza Horizon 5 svela il nuovo approccio alle Stagioni e la lista degli achievement

(Di martedì 5 ottobre 2021) Playground Games ha pubblicato il suo ultimo video della serie5 Let's Go! incentrato su una varietà di cose, incluso l'aggiornato del gioco(o Series come vengono chiamate in), la personalizzazione del personaggio e leStories più grandi e migliori. Inoltre, è stato confermato che la DMC DeLorean sta tornando in5. Leggi altro...

Creative ha rilasciato le nuove cuffie rivolte ai videogiocatori. Diverse le caratteristiche interessanti, alcune di queste decisamente innovative ...Di seguito, vi lasciamo ai requisiti del gioco: Requisiti Minimi: OS: Windows 10 (Update di novembre 2019 numero 1909) CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5 - 4460 GPU: Radeon RX 470 / Nvidia GTX 970 VRAM: 4 G ...