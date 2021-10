Fondo Impresa Donna, firmato il Decreto: cosa prevede, progetti, misure (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva la firma del Ministro Giancarlo Giorgetti al Decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna, una delle misure del Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte dei progetti del PNRR, e che punta a rafforzare le misure di sostegno dell’imprenditorialità femminile. Il Fondo è stato creato con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 400 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura, secondo il comunicato stampa del MISE, è “quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva la firma del Ministro Giancarlo Giorgetti alinterministeriale che rende operativo il, una delledel Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte deidel PNRR, e che punta a rafforzare ledi sostegno dell’imprenditorialità femminile. Ilè stato creato con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 400 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura, secondo il comunicato stampa del MISE, è “quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di...

