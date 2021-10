Florentino Perez | “Per Mbappè avremo novità il 1° gennaio Mi auguro che tutto si risolva”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Interpellato dalla redazione di El Debate,ha parlato die del suo possibile futuro al Real: “Michesiil 1°”. L’attaccante francese a partire dasarà libero di accordarsi con un altro club dato che il suo contratto con il PSG scadrà il 30 giugno 2022 e più volte ha manifestato l’intenzione di non rinnovare. I Blancos rappresentano da sempre l’opzione più concreta. FOTO: Sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NMercato24 : Real Madrid, Florentino Perez: 'Avremo novità su Mbappe il 1°Gennaio.' #Calciomercato #5ottobre - ROGERDAGO : RT @cmdotcom: Florentino Perez fa sognare il #RealMadrid : '#Mbappé ? A gennaio avremo novità' - infoitsport : Florentino Perez fa sognare il Real Madrid: 'Mbappé? A gennaio avremo novità' - sportli26181512 : Florentino Perez fa sognare il Real Madrid: 'Mbappé? A gennaio avremo novità': Kylian Mbappé chiama, il Real Madrid… - cmdotcom : Florentino Perez fa sognare il #RealMadrid : '#Mbappé ? A gennaio avremo novità' -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Perez

L'APERTURA - Ospite della redazione di El Debate , il presidente del Realha confessato: ' Speriamo che il primo gennaio tutto si risolva. Avremo novità '. Il contratto di Mbappé con ...Negli ultimi giorni del mercato estivo, il club di Al - Khelaïfi aveva rifiutato un'offerta della società di. "Il club ha deciso di non vendermi. Ho continuato a giocare nel mese di ...Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha speso alcune parole per l'obiettivo numero uno dei blancos Kylian Mbappe, che sembra sempre più vicino ai madrileni ...Florentino Perez ha rilasciato un'intervista per le colonne di 'El Debate', discutendo su varie tematiche relative alla gestione del Real Madrid. L'attuale presidente dei Blancos ha menzionato inoltre ...