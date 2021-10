Fiumicino | brutto incidente al semaforo | auto si capovolge

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 ottobre 2021) Unè quello verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre, a. Il tutto si è verificato all’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso, alle ore 14:30 circa. Le vetture coinvolte sono state due. Hanno subito unimpatto tanto che, una delle due, si è totalmente capovolta.aldi via Giorgio Giorgis Da una prima ricostruzione della Polizia Locale – giunta sul posto per i rilievi – sembrerebbe che una delle duesia passata con il rosso, travolgendo così l’altra in transito. Secondo alcune testimonianze sono 4 le persone rimaste ferite: soccorse dal 118, sono state portate in ospedale ma non dovrebbero essere in gravi condizioni. Il traffico è stato ovviamente congestionato ...